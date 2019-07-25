Соболь устроила истерику и пыталась отдавать приказы Мосизбиркому

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму юрист ФБК Любовь Соболь сорвала заседание Мосгоризбиркома. Комиссия была вынуждена перейти в другое помещение, куда не допускаются представители СМИ.

В четверг Мосгоризбирком начал рассмотрение жалобы ставленницы блогера Алексея Навального в связи со снятием ее кандидатуры с выборов в Мосгордуму. Рабочая группа по рассмотрению жалоб рекомендовала оставить в силе отказ в регистрации. Юрист ФБК не захотела покидать зал заседаний после объявления этого решения.

В начале заседания Соболь попыталась оказать влияние на председателя комиссии Валентина Горбунова, потребовав немедленно рассмотреть результаты независимой экспертизы и зарегистрировать ее в качестве кандидата. Также в ходе заседания Соболь и члены ее команды несколько раз перебивали председателя.

Горубнов заявил, что поведение Соболь попадает под статью воспрепятствование работы комиссии.

Напомним, что среди собранных Соболь подписей избирателей почерковеды выявили автографы умерших людей и более 700 недействительных подписей. Также было установлено, что в подписных листах есть дубли - при такой схеме избиратель ставит свои подписи у разных сборщиков.

Соболь уличили даже в подкупе - ее сборщики предлагали москвичам в обмен на их подпись 500 рублей. Данные махинации в ходе подписной кампании привели к тому, что Соболь и другим оппозиционным кандидатам, уличенным в такой же незаконной деятельности с подписями, было отказано в регистрации на выборы в МГД. Отказано было и ряду других кандидатов с высоким процентом брака в подписях.