Грузинский лари установил новый антирекорд

Грузинский лари обновил исторический рекорд обесценивания. Официальный обменный курс оставил 2,91 лари за доллар. Об этом стало известно 25 июля из публикации на сайте Национального банка Грузии.

Долгое время лари варьировался в районе 2,68 — 2,70 за доллар. С начала июля грузинская валюта начала сильно падать и впервые побила антирекорд, когда достигла отметки 2,3 лари за доллар. Позже курс начал выравниваться, но через три дня снова упал. В коммерческих банках и пунктах обмена курс доллара к лари достигает 2,96.

В Грузии действует плавающий обменный курс, и небольшая экономика страны часто может подвергнуться влиянию шоков извне. Об этом заявил 24 июля глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе. Он также добавил, что в ближайшее время курс начнет выравниваться, а обесценивание — это временное явление.