Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Участница движения «Вымышленная Россия» Соболь навязывается избирателям, уверен Милонов

Участница движения «Вымышленная Россия» Соболь навязывается избирателям, уверен Милонов

 Сорвавшей заседание Мосгоризбиркома Соболь грозит уголовное дело

Сорвавшей заседание Мосгоризбиркома Соболь грозит уголовное дело
Уголовное дело завели в Киеве после попытки нападения на Порошенко

Уголовное дело завели в Киеве после попытки нападения на Порошенко

 Анкара пригрозила США новой операцией в САР

Анкара пригрозила США новой операцией в САР

Дату досрочных президентских выборов назвали в Тунисе

Дату досрочных президентских выборов назвали в Тунисе

 Грузинский лари установил новый антирекорд

Грузинский лари установил новый антирекорд
Участница движения «Вымышленная Россия» Соболь навязывается избирателям, уверен Милонов

Участница движения «Вымышленная Россия» Соболь навязывается избирателям, уверен Милонов

 Сорвавшей заседание Мосгоризбиркома Соболь грозит уголовное дело

Сорвавшей заседание Мосгоризбиркома Соболь грозит уголовное дело
Уголовное дело завели в Киеве после попытки нападения на Порошенко

Уголовное дело завели в Киеве после попытки нападения на Порошенко

 Анкара пригрозила США новой операцией в САР

Анкара пригрозила США новой операцией в САР

Дату досрочных президентских выборов назвали в Тунисе

Дату досрочных президентских выборов назвали в Тунисе

 Грузинский лари установил новый антирекорд

Грузинский лари установил новый антирекорд
16:57   25 Июля 2019
Весь мир

Грузинский лари установил новый антирекорд

Грузинский лари установил новый антирекорд

Грузинский лари обновил исторический рекорд обесценивания. Официальный обменный курс оставил 2,91 лари за доллар. Об этом стало известно 25 июля из публикации на сайте Национального банка Грузии. 

Долгое время лари варьировался в районе 2,68 — 2,70 за доллар. С начала июля грузинская валюта начала сильно падать и впервые побила антирекорд, когда достигла отметки 2,3 лари за доллар. Позже курс начал выравниваться, но через три дня снова упал. В коммерческих банках и пунктах обмена курс доллара к лари достигает 2,96. 

В Грузии действует плавающий обменный курс, и небольшая экономика страны часто может подвергнуться влиянию шоков извне. Об этом заявил 24 июля глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе. Он также добавил, что в ближайшее время курс начнет выравниваться, а обесценивание — это временное явление. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#экономика #грузия #общество #антирекорд #лари

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...