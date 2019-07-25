Умер народный артист РФ Анатолий Торопов

Умер народный артист России Анатолий Торопов. Ему был 91 год. Об этом сообщили в Малом театре в четверг, 25 июля. Торопов был одним из старейших его актеров.

Малый театр выражает скорбь соболезнует родным и близким актера. Место и время прощания будет известно позже, говорится в сообщении.

Торопов окончил высшее театральное училище имени Щепкина в 1952 году. После этого его взяли в труппу Малого театра, где актер служил 67 лет. Торопов сыграл в таких пьесах Александра Островского, как «Пучина», «Доходное место», «Волки и овцы», «Лес» и многих других. Он сыграл в таких таких кинолентах, как «Северная повесть», «Хождение по мукам», «Угрюм-река».