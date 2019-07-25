Нарколог связал повышенную активность «голодающей» Соболь с употреблением наркотиков

Скандальное поведение экс-кандидатки в Мосгордуму и юриста «ФБК» Любови Соболь обеспокоило врача-нарколога: специалист предполагает, что голодовка соратницы Навального может быть следствием употребления запрещенных веществ.

В четверг Мосгоризбирком оставил без удовлетворения апелляцию Соболь на предыдущее решение комиссии отказать ей в регистрации кандидатом из-за большого процента бракованных подписей среди поданных ею в МГИК. Штатные специалисты-графологи нашли в «подписантах» Соболь как несуществующих граждан, так и «мертвые души» — некоторые подписи ставились от лица давно умерших москвичей, что шокировало их родственников.

Отмечается, что Соболь и члены ее команды провоцировали членов МГИК на конфликт и перекрикивали выступающих. Юриста Александра Помазуева, защиту Соболь, комиссии пришлось попросить выйти из зала — заседание оказалось под угрозой срыва.

В ответ на решение избиркома от 25 июля юристка Навального объявила в соцсетях о своем намерении оставаться в здании Мосгоризбиркома и голодать там до тех пор, пока глава ЦИК Элла Памфилова не обратит внимание на протест и не примет у Соболь «настоящую почерковедческую экспертизу», проведенную некими «независимыми специалистами» со стороны бывшей кандидатки.

Голодовка Соболь, по ее утверждению, продолжается вот уже 12 дней, но активность соратницы Алексея Навального не похожа на поведение голодающего человека, сообщает iReactor. Врач-нарколог Алексей Казанцев в интервью ресурсу сообщил, что дело может быть в наркотиках — психостимуляторах, повышающих активность и подавляющих аппетит.