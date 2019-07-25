Малайзийский Boeing МН17 преподносит США новые сюрпризы

Новый фильм голландского режиссера Макса ван дер Верффа, опубликованный в англоязычном интернет-блоге Zero Hedge, посвящен странным обстоятельствам, сопутствующих расследованию трагедии малайзийского Боинга рейса МН17, который был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

Авторы фильма не просто ставят под сомнение основную версию официальной Международной следственной группы (JIT), созданной из представителей Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины, но и прямо указывают, что основные доказательства, собранные ею за эти годы, были намеренно сфальсифицированы украинскими спецслужбами.

И это может быть легко доказано, если следствие будет вестись в рамках принятых правил, а не с позиции «Россия априори виновата во всем, и все, что это не подтверждает, не должно приниматься в расчет».

Самые интересные фрагменты с русской озвучкой про то, где СБУ сфальсифицировала доказательную базу:

Ищи кому это выгодно

Фильм примечателен не только этим. В нем собраны очень интересные и даже, сенсационные материалы, которые указывают на то, как именно американские союзники Украины пытались использовать трагедию Боинга, чтобы помочь Киеву победоносно закончить донецкую войну. А ведь во всех полицейских школах мира учат простому правилу - именно тот, кому преступление выгодно, чаще всего и оказывается в нем виновен.

Выгод для России или ополчения Донбасса, сбитый мирный Боинг не нес никаких. Да и не мог принести даже в теории. Для них это с самой первой минуты стало главной головной болью, разобраться с которой они не могут до сих пор. Наоборот, как только случилась трагедия, против Москвы были введены многие санкции, а она и ополченцы были объявлены Вашингтоном и его сателлитами «военными преступниками».

С другой стороны, именно сбитый в небе над Донбассом Боинг помог США и Киеву настроить большую часть «международного сообщества» против своих оппонентов. А еще, как выяснили создатели фильма, именно американцы пытались сделать все, чтобы черные ящики, переданные малазийцам «сепаратистами» не попали бы к экспертам напрямую. В секретных лабораториях ЦРУ/ФБР местные спецы могли бы с ними сделать все, что угодно.

Заранее спланированное убийство

По мнению авторов фильма очень похоже, что никто и никогда не собирался искать истинных виновных трагедии, а лишь концентрировался на фальсификациях, доказывающих российский след трагедии. Если бы искали виновных, то первым бы делом были бы допрошены диспетчеры и выяснено, кто и почему дал команду Боингу идти не обычным для него курсом, а вывел его на роковую траекторию. Ведь в противном случае трагедии бы не случилось.

Но именно этих вопросов следователи JIT так никому до сих пор и не задали. Вместо этого они уже сотый раз «изучают» фото из блогосферы, которые якобы указывают на «донецких сепаратистов», и везде представляют те самые сфальсифицированные доказательства, которые на скорую руку подготовили для международного сообщества «профессионалы» из СБУ.

А между тем, если задуматься, то на основании материалов фильма Макса ван дер Верффа можно сделать вывод, что трагедия Боинга была не просто трагической случайностью, а сознательной жестокой и заранее спланированной в стенах СБУ/ЦРУ (тогда целый этаж центрального офиса СБУ занимали их коллеги из ЦРУ) провокацией, единственной целью которой являлась дискредитация Москвы в глазах всего мира. Именно для этого, еще накануне, а именно 16 июля 2014 года, СБУ из перехваченных победных реляций ополченцев смонтировала «переговоры радостных победителей, сбивших Боинг». На следующий день неизвестный диспетчер направил самолет по новому маршруту, где тот и был сбит ракетой с земли. Причем место, откуда был произведен пуск, на дату трагедии не контролировалось ополчением.

Несостоявшийся НАТОвский блицкриг

А теперь возвращаемся к вопросу, а кому трагедия все-таки была выгодна. Макс ван дер Верфф и его группа раскопали сведения о планах по вторжению 9-ти тысячного НАТОвского контингента на территорию Украины, для «помощи в расследовании обстоятельств трагедии». Именно он должен был очистить от «сепаратистов» место трагедии и прилегающие к нему территории.

Но чтобы это сделать НАТОвские войска должны были сначала разгромить главные силы ополченцев. И именно это должно были нанести им поражение и обеспечить победу украинской армии в гражданской войне на Донбассе. По версии авторов фильма, реализации этого плана помешала Германия, однозначная позиция которой заставила Вашингтон отступить.

Фильм Макса ван дер Верффа показывает почему правительство Малайзии имеет особую позицию в составе JIT и почему ее не устраивает версия, ставшая общепринятой. По мнению малазийцев, никаких прямых улик против России нет, но есть факты фальсификации со стороны Киева, которые заставляют предполагать, что настоящие виновные, отводя от себя подозрения, толкают мир по ложному следу.

Также понятно, почему этот фильм появился только сегодня, а не, например, полгода назад. Те люди в Киеве, которые фальсифицировали в 2014-ом улики против России, сегодня отстранены от управления страной, а потому появилась возможность, что новое объективное расследование укажет на истинных виновных. Но для этого новым киевским властям нужно набраться смелости и позволить это сделать. Смогут ли? Сомнительно. Слишком влиятельные люди в мире запачканы в этом деле. В том числе и «шеф» нового украинского президента, а на момент трагедии - губернатор Днепропетровской области (откуда и поступила роковая команда диспетчера) Игорь Коломойский.

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