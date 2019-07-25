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16:44   25 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Анкара пригрозила США новой операцией в САР

Анкара пригрозила США новой операцией в САР

Турция начнет новую операцию на севере Сирии, если не достигнет с США компромисса о зоне безопасности в этом регионе. Об этом 25 июля заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар, передает РИА Новости. 

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри возглавил американскую делегацию, которая прибыла 22 июля в Анкару. По данным агентства Anadolu, Джеффри переговорил с Акаром по поводу создания зоны безопасности в Сирии к востоку от Евфрата. 

«Мы передали все наши предложения прибывшей из США делегации. Ожидаем, что они изучат их и немедленно ответят. Мы еще раз подчеркнули, что не потерпим задержки и будем использовать нашу инициативу, если это необходимо», — заявил он. 

Министр сделал такое заявление в ходе обсуждения с высокопоставленными военными Турции возможной операции на северо-востоке Сирии. 

Ранее сообщалось, что турецкую сторону не устроило выдвинутое США предложение по созданию зоны безопасности в Сирии. Глава МИД Турции подчеркнул, что у страны «заканчивается терпение» и добавил, что если компромисс не будет найден, Анкара начнет действовать самостоятельно. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#турция #политика #анкара #весь мир

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