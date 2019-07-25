Анкара пригрозила США новой операцией в САР

Турция начнет новую операцию на севере Сирии, если не достигнет с США компромисса о зоне безопасности в этом регионе. Об этом 25 июля заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар, передает РИА Новости.

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри возглавил американскую делегацию, которая прибыла 22 июля в Анкару. По данным агентства Anadolu, Джеффри переговорил с Акаром по поводу создания зоны безопасности в Сирии к востоку от Евфрата.

«Мы передали все наши предложения прибывшей из США делегации. Ожидаем, что они изучат их и немедленно ответят. Мы еще раз подчеркнули, что не потерпим задержки и будем использовать нашу инициативу, если это необходимо», — заявил он.

Министр сделал такое заявление в ходе обсуждения с высокопоставленными военными Турции возможной операции на северо-востоке Сирии.

Ранее сообщалось, что турецкую сторону не устроило выдвинутое США предложение по созданию зоны безопасности в Сирии. Глава МИД Турции подчеркнул, что у страны «заканчивается терпение» и добавил, что если компромисс не будет найден, Анкара начнет действовать самостоятельно.