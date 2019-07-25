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16:46   25 Июля 2019
Россия

Россия закончила первый этап поставок С-400 в Турцию

Россия закончила первый этап поставок С-400 в Турцию

Ранее в четверг об окончании первого этапа поставок  С-400 сообщило военное ведомство Турции, а в начале недели информацию анонсировал глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. Количество этапов в рамках поставок, а также что включает каждый из них, не разглашается.

Напомним, поставки вооружения РФ в Турцию начались в середине июля. Ранее договор Москвы и Анкары на закупку С-400 спровоцировал кризис в отношениях Турции и Соединенных Штатов. Вашингтон потребовал отказаться от сделки, предложив взамен купить американские комплексы Patriot. В противном случае США угрожали Турции отменить продажу истребителей F-35. Анкара проигнорировала угрозы и не пошла на уступки.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда рублей стороны заключили в 2017 году. Часть сделки по закупке оплатит сама Анкара, а на другую возьмет у Москвы кредит. 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #турция #с-400

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