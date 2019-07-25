Посольство РФ в Киеве выяснит обстоятельства задержания танкера

Российское посольство в Киеве выяснит обстоятельства задержания СБУ российского танкера. Об этом проинформировал пресс-атташе дипломатической миссии Денис Голенко, пишет РИА Новости.

Ранее 25 июля Служба безопасности Украины сообщила о задержании российского танкера в порту Измаил в Одесской области. СБУ полагает, что судно якобы принимало участие в блокировании прохода украинских военных кораблей в ходе происшествия в Керченском проливе в 2018 году. СБУ подала прошение об аресте танкера.

Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что российская сторона займется установлением обстоятельств задержания танкера для принятия дальнейших действий.