В Тунисе объявлен недельный траур из-за смерти президента

Недельный траур объявлен в Тунисе из-за смерти президента аль-Баджи Гаида ас-Себси. Об этом 25 июля сообщает радиостанция Mosaique, ссылаясь на заявление главы правительства Туниса Юсефа аш-Шахеда.

Тунисский президент умер на 93-м году жизни. Пост главы государства он занимал с 2014 года.

По данным радиостанции, глава правительства отменил все праздничные летние мероприятия во всех провинциях до последующего уведомления.

«Собрание народных представителей объявляет об отмене празднований, посвященных годовщине… объявления республики после того, как скончался глава республики аль-Баджи Гаид ас-Себси», — говорится в заявлении парламента.

День республики в стране отмечают 25 июля.

Ранее стало известно, что скончался президент Туниса. Ночью ему резко стало плохо и он оказался в больнице. В июне СМИ писали о смерти главы государства, но тогда информация оказалась слухом. Сейчас кончину президента официально подтвердили в администрации лидера африканской страны.