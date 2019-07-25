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16:32   25 Июля 2019
Россия

Фигурантов дела о теракте в петербургском метро проверили психиатры

Фигурантов дела о теракте в петербургском метро проверили психиатры

Результаты психиатрической экспертизы свидетельствуют о вменяемости всех фигурантов дела о теракте на станции метро «Технологический институт» 3 апреля 2017 года.

Особое внимание специалисты уделили последним телефонным разговорам между террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым и организатором Аброром Азимовым — в их диалогах не обнаружено признаков невменяемости, сообщил адвокат Марат Сагитов.

«Психиатры проверили на вменяемость фигурантов дела, все психически здоровы», — сообщил Сагитов Интерфаксу.

В понедельник, 22 июля, Московский окружной военный суд продлил арест фигурантам до 12 ноября. Всего по делу о взрыве арестованы 11 человек, Азимов  — один из организаторов теракта, считает следствие.

Фигурантов дела о теракте в петербургском метро проверили психиатры

Следователи подозревают, что брат Азимова — Акрам, — получил в Турции сумму денег от международной террористической группировки для исполнения теракта. Напомним, жертвами взрыва, прогремевшего 3 апреля между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь», стали 15 человек. Еще около 60 человек были ранены, десять тяжело пострадали.

Фигурантов дела о теракте в петербургском метро проверили психиатры

 

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Автор: Тимофей Булочкин
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