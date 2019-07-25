Допрос Порошенко начался в ГБР Украины

Допрос бывшего лидера Украины Петра Порошенко начался в Государственном бюро расследований по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском». Об этом сообщает пресс-секретарь ГБР Анжела Иванова в четверг, 25 июля.

По ее словам, допрос экс-президента будет длиться «точно больше часа». Пресс-секретарь также продемонстрировала заявление адвоката Порошенко с просьбой перенести допрос на несколько недель.

Напомним, политик внезапно явился в ГБР 25 июля. При этом утром в этот же день в ведомстве заявили, что перенесли следственные мероприятия на 8 августа, поскольку адвокат Порошенко попросил об этом «в связи с определенными причинами».

Напомним, экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов обвиняет Порошенко в отмывании денег. Он заявил, что Порошенко легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшоры, заключив несуществующую сделку за счет якобы украденных у армии денег.