Спикер парламента Туниса станет временным президентом страны

Спикер парламента Туниса Мохамед Эннасер станет временным президентом страны в соответствии с Конституцией. Такое заявление он сделал сам Эннасер ранее в четверг, 25 июля.

Ранее стало известно, что сегодня утром президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси умер в военном госпитале в возрасте 92-х лет. До этого политика несколько раз госпитализировали в связи с плохим самочувствием.

Аль-Баджи Гаид ас-Себси находился в должности главы Туниса с 2014 года, до этого возглавлял ряд министерств и ведомств Туниса и был председателем Палаты представителей.