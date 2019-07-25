Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Участница движения «Вымышленная Россия» Соболь навязывается избирателям, уверен Милонов

Участница движения «Вымышленная Россия» Соболь навязывается избирателям, уверен Милонов

 Сорвавшей заседание Мосгоризбиркома Соболь грозит уголовное дело

Сорвавшей заседание Мосгоризбиркома Соболь грозит уголовное дело
Уголовное дело завели в Киеве после попытки нападения на Порошенко

Уголовное дело завели в Киеве после попытки нападения на Порошенко

 Анкара пригрозила США новой операцией в САР

Анкара пригрозила США новой операцией в САР

Дату досрочных президентских выборов назвали в Тунисе

Дату досрочных президентских выборов назвали в Тунисе

 Грузинский лари установил новый антирекорд

Грузинский лари установил новый антирекорд
Участница движения «Вымышленная Россия» Соболь навязывается избирателям, уверен Милонов

Участница движения «Вымышленная Россия» Соболь навязывается избирателям, уверен Милонов

 Сорвавшей заседание Мосгоризбиркома Соболь грозит уголовное дело

Сорвавшей заседание Мосгоризбиркома Соболь грозит уголовное дело
Уголовное дело завели в Киеве после попытки нападения на Порошенко

Уголовное дело завели в Киеве после попытки нападения на Порошенко

 Анкара пригрозила США новой операцией в САР

Анкара пригрозила США новой операцией в САР

Дату досрочных президентских выборов назвали в Тунисе

Дату досрочных президентских выборов назвали в Тунисе

 Грузинский лари установил новый антирекорд

Грузинский лари установил новый антирекорд
16:07   25 Июля 2019
Весь мир

Спикер парламента Туниса станет временным президентом страны

Спикер парламента Туниса станет временным президентом страны

Спикер парламента Туниса Мохамед Эннасер станет временным президентом страны в соответствии с Конституцией. Такое заявление он сделал сам Эннасер ранее в четверг, 25 июля.

Ранее стало известно, что сегодня утром президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси умер в военном госпитале в возрасте 92-х лет. До этого политика несколько раз госпитализировали в связи с плохим самочувствием.

Аль-Баджи Гаид ас-Себси находился в должности главы Туниса с 2014 года, до этого возглавлял ряд министерств и ведомств Туниса и был председателем Палаты представителей.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#политика #африка #весь мир #тунис

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...