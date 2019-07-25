Госдолг Украины в июне превысил 80 миллиардов долларов

Прямой государственный долг Украины в июне 2019 года вырос на 1,96 миллиарда долларов. Сейчас он достиг 80,35 миллиарда долларов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 25 июля.

По данным пресс-службы Минфина Украины, показатель вырос за месяц на 2,5%. В нацвалюте государственный долг при этом снизился на 0,19% —до 2,102 триллиона гривен.

В целом с начала года совокупный госдолг страны вырос на 2,59% или на 2,02 миллиарда долларов. В гривнах он сократился на 1,83%, или на 39,26 миллиарда гривен.