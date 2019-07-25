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15:56   25 Июля 2019
Россия

Пассажирский самолет экстренно приземлился в Симферополе

Пассажирский самолет экстренно приземлился в Симферополе

Пассажирский лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за технической причины.

Самолет А320, вылетевший из Симферополя в Петербург, приземлился в аэропорту отправления в штатном режиме, проинформировали в пресс-службе авиаузла.

Отмечается, что всех пассажиров борта доставят в пункт назначения резервным бортом авиакомпании.

Ранее сообщалось о жесткой посадке вертолета Ми-8, который держал путь в камчатскую Долину гейзеров. Никто из присутствующих на борту не пострадал.

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Автор: Ольга Шпакова
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