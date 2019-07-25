Джонсон заявил о необходимости увеличить оборонные расходы Великобритании

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что хотел бы увеличить расходы Великобритании на оборону. В частности, на строительство новых кораблей для ВМС страны.

Речь об этом зашла в четверг, 25 июля, на выступлении перед депутатами Палаты общин британского парламента в качестве главы правительства.

«Это не только способ создать в нашей стране рабочие места для высококвалифицированных специалистов, но и прекрасная статья британского экспорта в другие страны мира», — добавил Джонсон.

Ранее замглавы оборонного ведомства Британии Тобиас Элвуд заявил, что на данный момент британские ВМС в не состоянии защищать интересы Соединенного Королевства во всем мире. Он подчеркнул, что Лондон хочет и дальше играть важную роль на международной арене.