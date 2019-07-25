Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Косачев призвал Зеленского прокомментировать ситуацию с задержанием танкера

Косачев призвал Зеленского прокомментировать ситуацию с задержанием танкера

 Пассажирский самолет экстренно приземлился в Симферополе

Пассажирский самолет экстренно приземлился в Симферополе
Госдолг Украины в июне превысил 80 миллиардов долларов

Госдолг Украины в июне превысил 80 миллиардов долларов

 Глава МИД Белоруссии уверен, что нападение на дипломата в Анкаре не связано с политикой

Глава МИД Белоруссии уверен, что нападение на дипломата в Анкаре не связано с политикой
Спикер парламента Туниса станет временным президентом страны

Спикер парламента Туниса станет временным президентом страны

 Джонсон заявил о необходимости увеличить оборонные расходы Великобритании

Джонсон заявил о необходимости увеличить оборонные расходы Великобритании
Косачев призвал Зеленского прокомментировать ситуацию с задержанием танкера

Косачев призвал Зеленского прокомментировать ситуацию с задержанием танкера

 Пассажирский самолет экстренно приземлился в Симферополе

Пассажирский самолет экстренно приземлился в Симферополе
Госдолг Украины в июне превысил 80 миллиардов долларов

Госдолг Украины в июне превысил 80 миллиардов долларов

 Глава МИД Белоруссии уверен, что нападение на дипломата в Анкаре не связано с политикой

Глава МИД Белоруссии уверен, что нападение на дипломата в Анкаре не связано с политикой
Спикер парламента Туниса станет временным президентом страны

Спикер парламента Туниса станет временным президентом страны

 Джонсон заявил о необходимости увеличить оборонные расходы Великобритании

Джонсон заявил о необходимости увеличить оборонные расходы Великобритании
15:56   25 Июля 2019
Весь мир

Джонсон заявил о необходимости увеличить оборонные расходы Великобритании

Джонсон заявил о необходимости увеличить оборонные расходы Великобритании

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что хотел бы увеличить расходы Великобритании на оборону. В частности, на строительство новых кораблей для ВМС страны.

Речь об этом зашла в четверг, 25 июля, на выступлении перед депутатами Палаты общин британского парламента в качестве главы правительства.

«Это не только способ создать в нашей стране рабочие места для высококвалифицированных специалистов, но и прекрасная статья британского экспорта в другие страны мира», — добавил Джонсон.

Ранее замглавы оборонного ведомства Британии Тобиас Элвуд заявил, что на данный момент британские ВМС в не состоянии защищать интересы Соединенного Королевства во всем мире. Он подчеркнул, что Лондон хочет и дальше играть важную роль на международной арене.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#великобритания #флот #джонсон #вмс британии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...