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15:58   25 Июля 2019
Россия

Косачев призвал Зеленского прокомментировать ситуацию с задержанием танкера

Косачев призвал Зеленского прокомментировать ситуацию с задержанием танкера

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что украинский президент Владимир Зеленский обязан сообщить свое мнение по ситуации с задержанием российского танкера NEYMA. Об этом он написал 25 июля на странице в Facebook. 

Ранее стало известно, что СБУ задержала российский танкер в порту Измаил в Одесской области, который якобы блокировал проход военных кораблей Украины во время инцидента в Керченском проливе. 

Косачев предположил, что СБУ действует с подачи Зеленского, который продолжает провокацию, начатую еще Петром Порошенко, в преддверии предвыборной кампании.

«И это очень плохо. И для Украины, и для отношений с Россией, и для всех тех людей, которые так ожидали от Зеленского новой политики», — считает он. 

Глава международного комитета Совфеда также выдвинул гипотезу, что СБУ могут действовать и по своей инициативе, но при этом втягивать Зеленского в «эту заскорузлую провокацию». Он также подчеркнул, что украинский лидер обязан разъяснить свою позицию.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #танкер #общество #зеленский

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