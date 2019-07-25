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16:36   25 Июля 2019
Россия

«Обуревшая» Соболь испытывает терпение властей, уверен экс-соратник Навального

«Обуревшая» Соболь испытывает терпение властей, уверен экс-соратник Навального

 

Соратница блогера Алексея Навального, юрист так называемого «ФБК» Любовь Соболь в очередной раз нарушила российское законодательство. Она не явилась на допрос по уголовному делу. Вместо этого Соболь отправилась в избирком, где проходит апелляция по поводу ее подписных листов с фальшивыми автографами.

Избирательная компания в Москве сопровождается скандалами, большая часть из которых принадлежит Соболь. Ранее полиция обнаружила в Пресненском районе штаб по изготовлению поддельных подписей в ее пользу. Аналогичные «фабрики» работали и на других соратников Навального — Дмитрия Гудкова и Илью Яшина. Оппозиция не гнушалась и подписями умерших москвичей и «двойников». Также имел место быть подкуп избирателей — сборщики Соболь предлагали горожанам за подпись 500 рублей.

Соболь также призывала москвичей собираться на незаконные митинги, оказывала давление на избиркомы вместе с другими незарегистрированными по причине большого процента фальсификаций кандидатами. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Экс-сотрудник штаба Навального, юрист Виталий Серуканов в беседе с Nation news заявил, что с таким послужным списком Соболь светит место в камере, а не кресло в Мосгордуме. Она уверена в безнаказанности и уже «обурела от чувства хайпа, подчеркнул он.

соболь

«Соболь питается информационным хайпом, ее подпитывают эти скандалы. Я считаю, что Соболь и ее команда подставили весь пул независимых кандидатов 14 июля», — уверен собеседник издания.

Серуканов уверен, что Соболь нуждается в медпомощи не по поводу своей «голодовки», а из-за психического состояния, которым пользуется Навальный в своих целях. На вопрос, понимает ли Соболь серьезность наказания за неявку на допрос, юрист ответил, что ей наплевать на это.

«Навальный вбивает сторонникам идею, что они особенные и что им ничего не будет. Однако власти не будут терпеть эти провокации бесконечно, всему приходит конец. И Соболь просто харкает в колодец, из которого пьет», — резюмировал эксперт.

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Автор: Саида Габиева
#ск рф #мосгордума #соболь

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