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16:13   25 Июля 2019
Россия

Агрессивного юриста-провокатора Соболь выгнали с заседания Мосизбиркома

Агрессивного юриста-провокатора Соболь выгнали с заседания Мосизбиркома

Мосгоризбирком рассмотрел жалобу юриста ФБК Любови Соболь в связи со снятием ее кандидатуры с выборов в Мосгордуму. На встрече кандидат и ее команда проявляли агрессию и шли на конфликт, из-за чего юриста Александра Помазуева попросили покинуть помещение.

Мужчина активно препятствовал работе комиссии, оказывал на нее давление, перебивал выступающих и настаивал на том, чтобы комиссия по его требованию пошла на нарушение регламента. В результате попытки скандалиста превратить заседание Мосгоризбиркома в балаган были прерваны комиссией, которая попросила его удалиться, пишет ФАН.

Юрист ФБК Александр Помазуев уже отличался провокационным поведением и демонстрировал неуважение к государственным органам власти. Так, он выкрикивал фразу «Лучше митинг, чем *********» (гадюшник. — Прим. ред.) после заседания, где было решено не допустить Соболь к выборам в связи с превышением допустимого количества брака в ее подписных листах.

цирк юриста

Ранее полиция обнаружила в Москве цех по рисовке подписей за Соболь. Помимо этого, член СПЧ Илья Ремесло в ходе спецрасследования выяснил, что в ее подписных листах имеются автографы умерших москвичей.

Заседание по апелляции Соболь посетила вместо визита на допрос в Следственный комитет, что является нарушением законодательства РФ. Она должна была дать показания по уголовному делу о воспрепятствовании работе избирательных комиссий, которое возбудили из-за организации несанкционированных митингов недопущенными до выборов оппозиционными кандидатами.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #мосгордума #мосгоризбирком #соболь

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