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16:09   25 Июля 2019
Ближнее зарубежье

В Госдуме не исключили, что СБУ захватила российский танкер с одобрения Запада

В Госдуме не исключили, что СБУ захватила российский танкер с одобрения Запада

Действия СБУ по захвату российского танкера вполне могли быть согласованы с Западом, который сегодня шефствует над Украиной. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» озвучил зампред комитета Госдумы по обороне Госдумы Юрий Швыткин.   

Ранее СБУ опубликовала видео задержания в порту Измаил Одесской области танкера под флагом РФ. Украинские власти заявили, что судно якобы участвовало в блокировании украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. На борту танкера находятся не менее семи моряков. Фото семи изъятых паспортов граждан РФ опубликовал в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолия Матиос.

Собеседник агентства заметил, что Киев нарушил международное право и полагает, что Москва не будет медлить с ответом, но в правовом поле.

«Вызывает возмущение произошедшее. СБУ грубо нарушили нормы международного права. Безответными эти действия не останутся. Но будут предприняты меры в рамках норм международного права  —  действия СБУ будут опротестованы. Не исключаю, что грубая провокация со стороны СБУ произошла не без одобрения стран Запада»,  — сказал Швыткин.

Во всех этих событиях Швыткин удивлен позицией президента Украины Владимира Зеленского, который высказывался с диалог с Россией.

«Зеленский с одной стороны говорит о необходимости конструктивного диалога. В то же время действует, исходя из грубого попрания международных норм. Такими шагами Зеленский может стать как Трамп в США, у которого левая рука не знает, что делает правая», —  предположил Юрий Швыткин. 

В МИД РФ сообщили, что выясняют все обстоятельства задержания танкера. Если выяснится, что россияне захвачены в заложники, «последствия не заставят себя ждать», заверили во внешнеполитическом ведомстве России. 

 

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Автор: Мария Владимирова
#госдума #политика #танкер #весь мир #сбу #швыткин

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