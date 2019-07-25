В Госдуме не исключили, что СБУ захватила российский танкер с одобрения Запада

Действия СБУ по захвату российского танкера вполне могли быть согласованы с Западом, который сегодня шефствует над Украиной. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» озвучил зампред комитета Госдумы по обороне Госдумы Юрий Швыткин.

Ранее СБУ опубликовала видео задержания в порту Измаил Одесской области танкера под флагом РФ. Украинские власти заявили, что судно якобы участвовало в блокировании украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. На борту танкера находятся не менее семи моряков. Фото семи изъятых паспортов граждан РФ опубликовал в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолия Матиос.

Собеседник агентства заметил, что Киев нарушил международное право и полагает, что Москва не будет медлить с ответом, но в правовом поле.

«Вызывает возмущение произошедшее. СБУ грубо нарушили нормы международного права. Безответными эти действия не останутся. Но будут предприняты меры в рамках норм международного права — действия СБУ будут опротестованы. Не исключаю, что грубая провокация со стороны СБУ произошла не без одобрения стран Запада», — сказал Швыткин.

Во всех этих событиях Швыткин удивлен позицией президента Украины Владимира Зеленского, который высказывался с диалог с Россией.

«Зеленский с одной стороны говорит о необходимости конструктивного диалога. В то же время действует, исходя из грубого попрания международных норм. Такими шагами Зеленский может стать как Трамп в США, у которого левая рука не знает, что делает правая», — предположил Юрий Швыткин.

В МИД РФ сообщили, что выясняют все обстоятельства задержания танкера. Если выяснится, что россияне захвачены в заложники, «последствия не заставят себя ждать», заверили во внешнеполитическом ведомстве России.