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15:29   25 Июля 2019
Россия

Незарегистрированных кандидатов в МГД вызывают на допросы за фальсификации и давление на МГИК

Незарегистрированных кандидатов в МГД вызывают на допросы за фальсификации и давление на МГИК

Бывший кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, которой ранее отказали в регистрации на выборах, не явилась на допрос к следователю в управление СКР по Москве. На своей странице в Twitter она написала, что не придет из-за того, что на 11:00 назначено рассмотрение ее апелляции в Мосгоризбиркоме.

Также на допрос не пришла экс-кандидат от девятого округа — Юлия Галямина. В соцсетях она написала, что повестку не получала, а звонки от следователей проигнорировала, так как якобы опасалась быть обманутой пранкерами.

Многие представители оппозиции оказались в центре многочисленных скандалов, которые имели место быть в ходе предвыборной кампании в столице. Особенно отличились протеже Алексея Навального — Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин и другие. Сторонники блогера активно призывали москвичей участвовать в несанкционированных митингах, а также оказывали давление на избирком.

По этой причине СКР возбудил уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Именно в рамках этого дела некоторые «независимые» кандидаты, включая Соболь и Дмитрия Гудкова, были вызваны на допрос. 

Незарегистрированных кандидатов в МГД вызывают на допросы за фальсификации и давление на МГИК

Накануне правоохранители пришли с обысками к директору ФБК Ивану Жданову, а также к Дмитрию Гудкову

Соболь подозревается и в других противоправных действиях. Например, сотрудники полиции ранее обнаружили в центре Москвы подпольный цех, где подделывались подписи в ее поддержку. Такие же фабрики были найдены позже, где «рисовались» подписи в пользу Гудкова и Яшина. За это оппозиционерам грозит ответственность в рамках статьи о фальсификации избирательных документов.

В ход также шли автографы умерших москвичей и «двойников». Имел место быть и подкуп избирателей — сборщики Соболь предлагали горожанам за подпись 500 рублей, что тоже является уголовным преступлением.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #выборы #мосгордума #соболь

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