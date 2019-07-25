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15:06   25 Июля 2019
Россия

Шестилетний мальчик стал охранником Кадырова

Шестилетний мальчик стал охранником Кадырова

Шестилетний мальчик Магомед-Эми Газиев устроился охранником главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Об этом лидер Чечни написал в своем Insagram в четверг, 25 июня.

Ранее в сети появилось видео, на котором ребенок рассказывает о желании работать в охране Кадырова. Запись опубликовали родители Магомеда-Али Глава. Чечни заметил этот ролик и в шутку решил устроить мальчика к себе.

«У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире», — написал чеченский лидер.

В соцсети Кадыров заявил, что берет мальчика в свой штат в звании командира. Магомед-Али будет защищать Кадырова с игрушечным оружием и транспортом. Глава республики охарактеризовал нового сотрудника как смелого и решительного.

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Автор: Арсений Аскольский
#кадыров #чечня #охранник

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