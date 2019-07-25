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15:23   25 Июля 2019
Россия

Цирковое шоу Соболь и оппозиции дискредитирует выборы

Цирковое шоу Соболь и оппозиции дискредитирует выборы

Мосгоризбирком не удовлетворил апелляцию соратницы блогера Алексея Навального, экс-кандидатки в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь — некоторые подписи москвичей в ее поддержку были сфальсифицированы, уверены специалисты-графологи.

Соболь пришла на рассмотрение апелляции с результатами «независимой экспертизы» подлинности подписей, якобы поставленных москвичами за ее выдвижение от 43-го округа Москвы. При этом исследование, проведенное ранее экспертами-графологами МГИК бывшей кандидатке не понравилось — их вывод свидетельствовал о систематической подделке голосов в пользу Соболь. В ответ на правомерный отказ избирательной комиссии экс-кандидатка решила в очередной раз «продолжать голодовку».

«Продолжаю голодовку, в здании Мосгоризбиркома. Требую встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Именно она говорила о необходимости соблюдения законности при перепроверке подписей. Готова лично вручить ей настоящую почерковедческую экспертизу. И требую от нее конкретных решений»,  — написала Соболь в Twitter после заседания в МГИК по своей апелляции.

Цирковое шоу Соболь и оппозиции дискредитирует выборы

Окружная избирательная комиссия отказала Соболь в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму 16 июля. Причиной послужил факт подделки подписей, якобы поданных за выдвижение Соболь — из 4 940 подписей в ее поддержку более 740 оказались сфальсифицированными. Количество подделок от общего числа подписей вышло за установленный порог в 10% и составило 14,67%.

За два дня до отказа избиркома в подписантах Соболь нашли давно умерших людей и даже несуществующих москвичей, а чуть ранее московская полиция обнаружила «фабрику» по фальсификации подписей за Соболь. Волонтеры экс-кандидата вынуждены были работать в условиях недоверия и доносов коллег, а система сбора подписей оставалась непрозрачной — о токсичной атмосфере в рядах волонтеров Соболь свидетельствовал экс-координатор ее штаба.

Цирковое шоу Соболь и оппозиции дискредитирует выборы

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Автор: Тимофей Булочкин
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