Митингами оппозиция расшатывает конституционный строй России

Попытка представителей оппозиции поднять волну протеста в стране является нарушением российского законодательства. Своей деструктивной деятельностью они подрывают конституционный строй.

Оппозиционные кандидаты в МГД, которых не зарегистрировали на выборы из-за большого процента брака и фальшивых подписей, начали устраивать несогласованные с властями митинги, что является уголовно наказуемым преступлением.

Помимо организации незаконных акций, они призывают участников к беспорядкам, что, соответственно, заканчивается их задержаниями. Так, на неразрешенной столичными властями акции 14 июля было задержано 25 провокаторов за попытку разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома и отказ выполнять просьбы полицейских прекратить беспорядки.

После скандалов с обнаружением фальшивых подписей в подписных листах и других махинациях оппозиции в ходе подписной кампании Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» и одна из бывших кандидаток, юрист ФБК Любовь Соболь была вызвана на допрос.

Напомним, что «независимых» кандидатов от блогера Алексея Навального сняли с выборов в МГД из-за обнаружения подделок в подписных листах. У юриста ФБК Любови Соболь выявили 15% фальшивых подписей. Среди них были и автографы «мертвых душ», о чем сообщал член Общественной палаты Илья Ремесло.