Сотрудники ФБР и украинские спецслужбы пытались получить доступ к бортовым самописцам упавшего пять лет назад над Донбассом Boeing-777-200. Об этом заявил руководитель операции Совета национальной безопасности полковник Мохамад Сакри в фильме бывшей журналистки RT Яны Ерлашовой и голландского журналиста Макса ван дер Верффа MH17 — Call for Justice.

Так, Сакри рассказал, что когда он отправился к месту трагедии, украинские власти перекрыли доступ к территории, где случилось крушение, но он все равно смог добраться до Донецка.

«Нам не разрешили поехать туда, тогда я взял небольшую группу, чтобы уехать из Киева и отправиться в Донецк тайно», - сказал он.

Полковник первый получил черные ящики. При этом он добавил, что агенты ФБР требовали предоставить доступ к самописцам. После того, как Сакри отказал, украинские власти предприняли ту же самую попытку, но руководитель операции снова не выполнил требования силовиков.

«Мы сказали нет. Мы не можем. Мы не можем этого позволить», — заявил он.

Также в фильме присутствуют свидетельства премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада. По его словам Совместная следственная группа (JIT) проигнорировала позицию его страны и поспешила обвинить Россию в катастрофе.

«Они не учитывают ни причин крушения, ни того, кто действительно несет ответственность за это, но уже решили, что это должна быть Россия», — подчеркнул он.

Авиакатастрофа произошла пять лет назад в небе над Донбассом. Пассажирский Boeing 777 направлялся в Куала-Лумпур из Амстердама и был сбит. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.