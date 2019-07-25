Рекламная конструкция фестиваля упала на девочку в Омске
Десятилетняя девочка пострадала в результате падения рекламной конструкции, установленной для проводившегося в Омске фестиваля здорового образа жизни. Арка упала во время грозы на ребенка. Об этом сообщили в СУСК по региону.
ЧП произошло на территории парка развлечений и отдыха «Зеленый остров». Проводится доследственная проверка.
Из-за сильного порывистого ветра сломалась одна из деревянных опор рекламной конструкции в виде прямоугольной арки. В этот момент под ней оказалась девочка. Она получила перелом лодыжки и сотрясение головного мозга.
Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства и причины происшествия, дать оценку действиям ответственных лиц. Также будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела.