Рекламная конструкция фестиваля упала на девочку в Омске

Десятилетняя девочка пострадала в результате падения рекламной конструкции, установленной для проводившегося в Омске фестиваля здорового образа жизни. Арка упала во время грозы на ребенка. Об этом сообщили в СУСК по региону.

ЧП произошло на территории парка развлечений и отдыха «Зеленый остров». Проводится доследственная проверка.

Из-за сильного порывистого ветра сломалась одна из деревянных опор рекламной конструкции в виде прямоугольной арки. В этот момент под ней оказалась девочка. Она получила перелом лодыжки и сотрясение головного мозга.

Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства и причины происшествия, дать оценку действиям ответственных лиц. Также будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела.