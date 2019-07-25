Прокуроры проверят «Шереметьево» после инцидента с трапом

Столичная межрегиональная транспортная прокуратура устроит проверку после происшествия в аэропорту «Шереметьево» с самолетом авиакомпании «Нордвинд» («Северный ветер»).Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства в четверг, 25 июля.

Ранее стало известно, что самоходный трап в «Шереметьево» повредил обшивку прилетевшего из Краснодара самолета «Нордвинд», однако это не повлияло на обслуживание прибывших пассажиров. В пресс-службе прокуратуры отметили, что пассажиров рейса доставили резервным воздушным судном.

Ранее надзорное ведомство организовало плановую проверку наземного обслуживания в «Шереметьеве», в ходе которой специалисты оценять и этот инцидент, отмечается в сообщении.