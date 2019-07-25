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14:36   25 Июля 2019
Россия

Россиянка утонула в Черногории

Россиянка утонула в Черногории

Россиянка утонула в четверг в Адриатическом море в Черногории, сообщили на национальном телевидение страны.

Телеканал со ссылкой на экстренные службы проинформировал, что инцидент произошел близ пляжа Самсара в поселке Бечичи.

Гражданка РФ было 74 года, на ее теле не обнаружили следов насильственной смерти. Медики скорой помощи констатировали смерть женщины утром, в 9.30 по местному времени.

Ранее сообщалось, что на якутском пляже, закрытом для купания, в реке Лене за лето уже утонули семеро человек. 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #черногория #граждане рф

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