Россиянка утонула в Черногории

Россиянка утонула в четверг в Адриатическом море в Черногории, сообщили на национальном телевидение страны.

Телеканал со ссылкой на экстренные службы проинформировал, что инцидент произошел близ пляжа Самсара в поселке Бечичи.

Гражданка РФ было 74 года, на ее теле не обнаружили следов насильственной смерти. Медики скорой помощи констатировали смерть женщины утром, в 9.30 по местному времени.

Ранее сообщалось, что на якутском пляже, закрытом для купания, в реке Лене за лето уже утонули семеро человек.