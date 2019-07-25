Территориальные ограничения сняты со «Сколково» для развития проекта

Направленный на снятие территориальных ограничений с инновационного центра «Сколково» закон принят Государственной Думой РФ в третьем чтении 25 июля: поправка позволит региональным операторам предоставлять сервисы «Сколково» за пределами центра.

Теперь российские юридические лица, занимающиеся исследовательской деятельностью, будут предоставлять сервисы центра в разных частях страны. Представительства «Сколково» теперь могут располагаться в региональных инновационных научно-технологических центрах.

Также закон снимает запрет на передачу в субаренду участков, переданных Фондом «Сколково» в аренду для создания медицинского кластера международного уровня. Поправка снимает ограничения с некоторых направлений исследовательской деятельности «с учетом приоритетов научно-технологического развития России».

Напомним, ранее сообщалось, что в «Сколково» в течение ближайших трех лет откроется инновационный госпиталь — сейчас проект разрабатывается российскими учеными совместно с корейскими партнерами. В середине апреля стало известно о переговорах «Сколково» с Росатомом на тему развития проектов в Арктике — центр надеется на запуск своих стартапов в регионе.