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14:14   25 Июля 2019
Россия

Украина задержала российский танкер в Керченском проливе

Украина задержала российский танкер в Керченском проливе

СБУ задержала российский танкер Neyma, который якобы блокировал украинские корабли в Керченском проливе. Об этом 25 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба ведомства.

По данным агентства, СБУ готовит ходатайство для ареста. 

Украинские военные корабли в ноябре прошлого года нарушили государственную границу России. Моряки на протяжении нескольких часов опасно маневрировали и игнорировали законные требования российской стороны о прекращении провокации. РФ пришлось задержать нарушителей. Оказалось, что на борту присутствуют 24 военных, в частности двое сотрудников СБУ. Задержанных обвинили в нарушении границы. 

Президент Путин, комментируя инцидент, заявил, что это была провокация украинских властей в преддверии выборов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество #керченский пролив

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