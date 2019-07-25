Украина задержала российский танкер в Керченском проливе

СБУ задержала российский танкер Neyma, который якобы блокировал украинские корабли в Керченском проливе. Об этом 25 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба ведомства.

По данным агентства, СБУ готовит ходатайство для ареста.

Украинские военные корабли в ноябре прошлого года нарушили государственную границу России. Моряки на протяжении нескольких часов опасно маневрировали и игнорировали законные требования российской стороны о прекращении провокации. РФ пришлось задержать нарушителей. Оказалось, что на борту присутствуют 24 военных, в частности двое сотрудников СБУ. Задержанных обвинили в нарушении границы.

Президент Путин, комментируя инцидент, заявил, что это была провокация украинских властей в преддверии выборов.