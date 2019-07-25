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14:21   25 Июля 2019
Россия

Матвиенко призналась, что мечтает снова сесть за руль

Матвиенко призналась, что мечтает снова сесть за руль

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что  любит водить автомобиль, но в должности спикера не может себе этого позволить. Признание она сделала на пресс-конференции по итогам весенней сессии палаты в четверг, 25 июля.

Матвиенко отметила, что ни разу не садилась за руль с 2011 года. Она мечтает снова водить машину, когда «выйдет на свободу» после того, как покинет пост в Совфеде.

«Я очень люблю водить, но когда я стала председателем Совфеда, перешла в категорию охраняемого лица, перестала, к сожалению, сама водить автомобиль», — призналась политик.

По ее словам, водить машину в сопровождении «бы ужасно и неправильно». Матвиенко отметила, что обязательно сядет за руль в будущем.

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Автор: Арсений Аскольский
#матвиенко #автомобиль #вождение

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