Матвиенко призналась, что мечтает снова сесть за руль

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что любит водить автомобиль, но в должности спикера не может себе этого позволить. Признание она сделала на пресс-конференции по итогам весенней сессии палаты в четверг, 25 июля.

Матвиенко отметила, что ни разу не садилась за руль с 2011 года. Она мечтает снова водить машину, когда «выйдет на свободу» после того, как покинет пост в Совфеде.

«Я очень люблю водить, но когда я стала председателем Совфеда, перешла в категорию охраняемого лица, перестала, к сожалению, сама водить автомобиль», — призналась политик.

По ее словам, водить машину в сопровождении «бы ужасно и неправильно». Матвиенко отметила, что обязательно сядет за руль в будущем.