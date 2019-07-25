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14:26   25 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Глава МИД Белоруссии уверен, что нападение на дипломата в Анкаре не связано с политикой

Глава МИД Белоруссии уверен, что нападение на дипломата в Анкаре не связано с политикой

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей считает, что нападение на белорусского дипломата в Турции не имеет политической подоплеки, нападавший «состоял на учете в психоневрологическом учреждении».

Дипломата Александра Поганшева ранили накануне, 24 июля, из огнестрельного оружия. По словам источника в белорусском посольстве в Анкаре, Поганшев получил несколько пулевых ранений во время прогулки с сыном в парке Дикмен. Министр иностранных дел Турции заявил, что преступление было совершено в результате ссоры и никакого политического мотива не прослеживается.

Нападавший является бывшим военнослужащим, который, по некоторым данным, состоял на учете в психоневрологическом учреждении.

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Автор: Виктория Разумовская
#турция #белоруссия #нападение #дипломат

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