Завершился первый этап поставок С-400 в Турцию из России

Первый этап поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 завершен. Об этом 25 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны Турции.

По данным агентства Anadolu, в четверг завершились поставки первой партии С-400. Они прибыли на авиабазу Мюртед в Анкаре.

«В ее рамках прибыло 30 самолетов. Ожидается, что поставки второй партии будут также осуществлены в Анкару», — заявили в турецком оборонительном ведомстве.

Поставки российского вооружения в Турцию начались в середине этого месяца. Ранее договор Москвы и Анкары на закупку С-400 спровоцировал кризис в отношениях Турции и США. Америка потребовала отказаться от сделки, предложив взамен приобрести комплексы Patriot (производство США). Иначе они грозились отменить Турции продажу истребителей F-35. Анкара проигнорировала угрозы и не пошла на уступки.

В 2017 году был заключен контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда рублей. Известно, что часть сделки по закупке оплатит сама Анкара, а на другую возьмет у России кредит.