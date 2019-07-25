Гражданина Киргизии заподозрили в убийстве активистки Григорьевой в Петербурге

Следователи в Петербурге задержали подозреваемого в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Он оказался уроженцем Киргизии, сообщили в пресс-службе СК в четверг, 25 июля. Напомним, тело женщины прохожие нашли в кустах возле ее дом

По данным следствия, мужчина был знаком с Григорьевой. В ночь убийства между ними произошел бытовой конфликт. Подозреваемый ударил женщину ножом минимум восемь раз. От полученных травм Григорьева скончалась на месте .Следователи выяснили, что на момент преступления мужчина был пьян. Погибшая активиста распивала алкоголь вместе с подозреваемым, отмечает «360».

Задержанный гражданин Киргизии ранее уже совершал преступление. В июле текущего гожа года он напал на мужчину и украл у ценные вещи. Расследование дела продолжается. Григорьеву убили в ночь на 21 июля в Петербурге. Тело девушки обнаружили у ее дома.