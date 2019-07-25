Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Косачев призвал Зеленского прокомментировать ситуацию с задержанием танкера

Косачев призвал Зеленского прокомментировать ситуацию с задержанием танкера

 Пассажирский самолет экстренно приземлился в Симферополе

Пассажирский самолет экстренно приземлился в Симферополе
Госдолг Украины в июне превысил 80 миллиардов долларов

Госдолг Украины в июне превысил 80 миллиардов долларов

 Глава МИД Белоруссии уверен, что нападение на дипломата в Анкаре не связано с политикой

Глава МИД Белоруссии уверен, что нападение на дипломата в Анкаре не связано с политикой
Спикер парламента Туниса станет временным президентом страны

Спикер парламента Туниса станет временным президентом страны

 Джонсон заявил о необходимости увеличить оборонные расходы Великобритании

Джонсон заявил о необходимости увеличить оборонные расходы Великобритании
Косачев призвал Зеленского прокомментировать ситуацию с задержанием танкера

Косачев призвал Зеленского прокомментировать ситуацию с задержанием танкера

 Пассажирский самолет экстренно приземлился в Симферополе

Пассажирский самолет экстренно приземлился в Симферополе
Госдолг Украины в июне превысил 80 миллиардов долларов

Госдолг Украины в июне превысил 80 миллиардов долларов

 Глава МИД Белоруссии уверен, что нападение на дипломата в Анкаре не связано с политикой

Глава МИД Белоруссии уверен, что нападение на дипломата в Анкаре не связано с политикой
Спикер парламента Туниса станет временным президентом страны

Спикер парламента Туниса станет временным президентом страны

 Джонсон заявил о необходимости увеличить оборонные расходы Великобритании

Джонсон заявил о необходимости увеличить оборонные расходы Великобритании
14:01   25 Июля 2019
Весь мир

Полиция Бельгии задержала двух человек из-за стрельбы на вокзале

Полиция Бельгии задержала двух человек из-за стрельбы на вокзале

Полиция задержала двух человек после драки и стрельбы на железнодорожном вокзале в курортном бельгийском городе Остенде. Об этом сообщили местные СМИ.

Ранее пользователи соцсетей опубликовали видео, на котором запечатлен конфликт между несколькими мужчинами в здании вокзала перед кассами. В ходе спора прозвучали хлопки, похожие на выстрелы. Они спровоцировали панику среди пассажиров, которые начали выбегать на улицу.

В результате правоохранители арестовали двух подозреваемых. Никто не пострадал.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#бельгия #драка #полиция #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...