Полиция Бельгии задержала двух человек из-за стрельбы на вокзале

Полиция задержала двух человек после драки и стрельбы на железнодорожном вокзале в курортном бельгийском городе Остенде. Об этом сообщили местные СМИ.

Ранее пользователи соцсетей опубликовали видео, на котором запечатлен конфликт между несколькими мужчинами в здании вокзала перед кассами. В ходе спора прозвучали хлопки, похожие на выстрелы. Они спровоцировали панику среди пассажиров, которые начали выбегать на улицу.

В результате правоохранители арестовали двух подозреваемых. Никто не пострадал.