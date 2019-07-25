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14:33   25 Июля 2019
Россия

Криминальный багаж Соболь ставит крест на ее депутатских амбициях

Криминальный багаж Соболь ставит крест на ее депутатских амбициях

Юриста ФБК Любовь Соболь вызвали на допрос по уголовному делу о воспрепятствовании работы избирательных комиссий, однако сторонница блогера Алексея Навального проигнорировала повестку, за что может быть привлечена к ответственности.

Предвыборная кампания в столице сопровождалась чередой скандалов, в большинстве из которых фигурировали самовыдвиженцы от Навального, пишет ФАН. Особенно отличилась Соболь, которая призывала москвичей выходить на незаконные митинги и вместе с другими кандидатами, оказывала давление на избирком в связи с отказом в регистрации из-за брака и фальшивок в подписных листах.

В связи с этим Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». В рамках этого дела Соболь получила повестку о вызове на допрос, но оставила ее без внимания. Теперь ей грозит ответственность вплоть до принудительной доставки на допрос.

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Соболь выбрала вместо дачи показаний поездку в избирком, где проходит апелляция по поводу собранных ею подписей, часть из которых признали фальшивыми.

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За Соболь числится уже несколько противоправных действий, в том числе организация подпольного цеха по рисовке подписей избирателей. Также в Москве были обнаружены фабрики по изготовлению подписей в пользу Дмитрия Гудкова и Ильи Яшина. За это на оппозиционеров могут завести уголовное дело по статье о фальсификации избирательных документов.

Также среди подписей за Соболь почерковеды выявили автографы умерших людей и более 700 недействительных подписей. Помимо этого, оппозиционные кандидаты попались на дублях, когда один и тот же избиратель ставил несколько автографов у разных сборщиков. Имел место быть и подкуп избирателей - сборщики Соболь предлагали горожанам за автограф 500 рублей, что тоже является уголовным преступлением и наказывается лишением свободы до шести лет.

Фальсификации и подкуп привели оппозиционеров к тому, что им на законном основании было отказано в регистрации на выборы в МГД, как и другим претендентам, у которых нашли более 10 процентов брака в подписях.

Не умея признавать поражения, оппозиционные кандидаты начали устраивать несогласованные с властями митинги и давить на избирком, что тоже карается статьей 141 УК РФ.

Встреча с главой ЦИК Эллой Памфиловой, которая должна была урегулировать ситуацию, и вовсе завершилась попыткой давления на Центризбирком с требованием зарегистрировать всех недопущенных кандидатов и не мешать незаконным митингам. Однако Памфилова не позволила легализовать несанкционированные митинги.

За Соболь числится целый список нарушенных статей уголовного кодекса, что говорит о том, что ее претензии на мандат депутата МГД несостоятельны.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #мосгордума #соболь

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