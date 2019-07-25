Криминальный багаж Соболь ставит крест на ее депутатских амбициях

Юриста ФБК Любовь Соболь вызвали на допрос по уголовному делу о воспрепятствовании работы избирательных комиссий, однако сторонница блогера Алексея Навального проигнорировала повестку, за что может быть привлечена к ответственности.

Предвыборная кампания в столице сопровождалась чередой скандалов, в большинстве из которых фигурировали самовыдвиженцы от Навального, пишет ФАН. Особенно отличилась Соболь, которая призывала москвичей выходить на незаконные митинги и вместе с другими кандидатами, оказывала давление на избирком в связи с отказом в регистрации из-за брака и фальшивок в подписных листах.

В связи с этим Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». В рамках этого дела Соболь получила повестку о вызове на допрос, но оставила ее без внимания. Теперь ей грозит ответственность вплоть до принудительной доставки на допрос.

Соболь выбрала вместо дачи показаний поездку в избирком, где проходит апелляция по поводу собранных ею подписей, часть из которых признали фальшивыми.

За Соболь числится уже несколько противоправных действий, в том числе организация подпольного цеха по рисовке подписей избирателей. Также в Москве были обнаружены фабрики по изготовлению подписей в пользу Дмитрия Гудкова и Ильи Яшина. За это на оппозиционеров могут завести уголовное дело по статье о фальсификации избирательных документов.

Также среди подписей за Соболь почерковеды выявили автографы умерших людей и более 700 недействительных подписей. Помимо этого, оппозиционные кандидаты попались на дублях, когда один и тот же избиратель ставил несколько автографов у разных сборщиков. Имел место быть и подкуп избирателей - сборщики Соболь предлагали горожанам за автограф 500 рублей, что тоже является уголовным преступлением и наказывается лишением свободы до шести лет.

Фальсификации и подкуп привели оппозиционеров к тому, что им на законном основании было отказано в регистрации на выборы в МГД, как и другим претендентам, у которых нашли более 10 процентов брака в подписях.

Не умея признавать поражения, оппозиционные кандидаты начали устраивать несогласованные с властями митинги и давить на избирком, что тоже карается статьей 141 УК РФ.

Встреча с главой ЦИК Эллой Памфиловой, которая должна была урегулировать ситуацию, и вовсе завершилась попыткой давления на Центризбирком с требованием зарегистрировать всех недопущенных кандидатов и не мешать незаконным митингам. Однако Памфилова не позволила легализовать несанкционированные митинги.

За Соболь числится целый список нарушенных статей уголовного кодекса, что говорит о том, что ее претензии на мандат депутата МГД несостоятельны.