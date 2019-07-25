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13:28   25 Июля 2019
Весь мир

Скончался президент Туниса

Скончался президент Туниса

Президент Туниса Аль-Баджи Гаид эс-Себси ушел из жизни. Об этом сообщили в администрации лидера африканской страны.

Ночью сообщалось, что 92-летний глава Туниса снова оказался в больнице из-за резкого ухудшения самочувствия.

В июне эс-Себси попал в медицинское учреждение из-за проблем со здоровьем. Тогда ряд зарубежных СМИ написал о его смерти, но советник президента опроверг слухи. Сейчас администрация президента официально сообщила о его кончине.

Политик находился в должности главы Туниса с 2014 года.

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Автор: Ольга Шпакова
#президент #африка #общество #весь мир #тунис #эс-себси

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