Скончался президент Туниса

Президент Туниса Аль-Баджи Гаид эс-Себси ушел из жизни. Об этом сообщили в администрации лидера африканской страны.

Ночью сообщалось, что 92-летний глава Туниса снова оказался в больнице из-за резкого ухудшения самочувствия.

В июне эс-Себси попал в медицинское учреждение из-за проблем со здоровьем. Тогда ряд зарубежных СМИ написал о его смерти, но советник президента опроверг слухи. Сейчас администрация президента официально сообщила о его кончине.

Политик находился в должности главы Туниса с 2014 года.