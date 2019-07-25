Скончался президент Туниса
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид эс-Себси ушел из жизни. Об этом сообщили в администрации лидера африканской страны.
Ночью сообщалось, что 92-летний глава Туниса снова оказался в больнице из-за резкого ухудшения самочувствия.
В июне эс-Себси попал в медицинское учреждение из-за проблем со здоровьем. Тогда ряд зарубежных СМИ написал о его смерти, но советник президента опроверг слухи. Сейчас администрация президента официально сообщила о его кончине.
Политик находился в должности главы Туниса с 2014 года.