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13:40   25 Июля 2019
Россия

Матвинеко уверена, что избирательное законодательство в России менять не стоит

Матвинеко уверена, что избирательное законодательство в России менять не стоит

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России хорошо работает избирательное законодательство. Нет необходимости его изменять, передает 25 июля РИА Новости ее слова. 

«Избирательное законодательство работает, что позволяет избегать серьезных нарушений», — сказала она. 

В четверг Матвинеко прокомментировала ситуацию вокруг выборов в Мосгордуму. Она подчеркнула, что те, кто не согласны с отказом в регистрации в качестве кандидатов, имеют право оспорить это решение в суде. 

«Все законодательно прописано», — добавила она.

При этом Матвинеко подчеркнула, что необходимость корректировать избирательное законодательство отсутствует, таких предложений не поступало в Совфед. Однако она полагает, что они могут появиться. 

Матвинеко не исключила, что среди 57 человек, которым было отказано в регистрации на выборах в Мосгордуму, есть те, кому отказали незаконно, и человек, принявший такое решение, должен нести ответственность, заявила она.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #совфед #политика #общество #законодательство #матвинеко

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