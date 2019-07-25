Матвинеко уверена, что избирательное законодательство в России менять не стоит

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России хорошо работает избирательное законодательство. Нет необходимости его изменять, передает 25 июля РИА Новости ее слова.

«Избирательное законодательство работает, что позволяет избегать серьезных нарушений», — сказала она.

В четверг Матвинеко прокомментировала ситуацию вокруг выборов в Мосгордуму. Она подчеркнула, что те, кто не согласны с отказом в регистрации в качестве кандидатов, имеют право оспорить это решение в суде.

«Все законодательно прописано», — добавила она.

При этом Матвинеко подчеркнула, что необходимость корректировать избирательное законодательство отсутствует, таких предложений не поступало в Совфед. Однако она полагает, что они могут появиться.

Матвинеко не исключила, что среди 57 человек, которым было отказано в регистрации на выборах в Мосгордуму, есть те, кому отказали незаконно, и человек, принявший такое решение, должен нести ответственность, заявила она.