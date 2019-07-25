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13:35   25 Июля 2019
Россия

Правительство выделит 670 миллионов рублей пострадавшей от паводков Иркутской области

Правительство выделит 670 миллионов рублей пострадавшей от паводков Иркутской области

Российское правительство выделит Иркутской области, которая пострадала от сильнейших паводков, 180 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на компенсации местным сельхозпроизводителям. Еще 493 миллиона рублей потратят на восстановление мостов и дорог.

Об этом в четверг, 25 июля, объявил на заседании кабинета министров премьер Дмитрий Медведев. 

«Направим 493 миллиона рублей на восстановление мостов и дорог в регионе, чтобы быстрее восстановить нормальное транспортное обслуживание. Также из резерва правительства выделяем 180 миллионов рублей, чтобы компенсировать ущерб сельхозпроизводителям», —  отметил он.

Ранее сообщалось, что федеральный центр выделил Иркутску 14,1 миллиарда рублей, из которых десять миллиардов пойдут на строительство нового жилья для пострадавших во время наводнения граждан.

Во время паводков более 500 домов унесло водой, порядка 3,4 тысячи жилых зданий непригодны для проживания, еще 5,62 тысячи нуждаются в капительном ремонте.

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Автор: Виктория Разумовская
#медведев #чп #паводок #иркутская область

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