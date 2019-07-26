Соболь грозит арест за давление на избирательный процесс и провокации в Москве

В четверг, 25, июля Мосгоризбирком рассмотрит апелляцию претендента на мандат в столичном парламенте Любови Соболь. Соратнице блогера Алексея Навального комиссия ранее отказала в регистрации из-за превышения процента допустимого брака в подписных листах. Юрист ФБК сдала 4940 автографов, из которых 14,67% оказались недействительными при допустимом пороге брака в 10%. Эксперты обнаружили 25 двойных подписей, еще в 44 при заполнении ошиблись сборщики.

«У нас есть все основания для отказа», — заявили на заседании комиссии.

Помимо брака в листах Соболь обнаружились «мертвые души». Об автографах покойных москвичей, которые «подписались» в поддержку выдвижения активистки 12 июля на пресс-конференции сообщил юрист, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло.

«Вот Соболь: лист 464 — Березина якобы подписалась. А что мы видим? Могила ее, вот. Можете сами сходить на кладбище, проверить, что эти люди умерли», — сказал тогда общественник и продемонстрировал фото.

Впрочем, факт обнаружения усопших подписантов стал не единственной причиной для отказа в регистрации. В конце июня полиция обнаружила в Пресненском районе столицы «фабрику» по подделке подписей в поддержку выдвижения Соболь. На тот момент юристу «нарисовали» около 600 автографов.

Не согласившись с аргументированным отказом комиссии в регистрации, Соболь и ряд других незарегистрированных кандидатов сменили тактику. В воскресенье, 14 июля, у здания московской мэрии прошел незаконный митинг под видом встречи с избирателями. Организаторы не реагировали на просьбы полиции разойтись.

Напротив, Соболь пустилась на провокации, толкая полицию и подогревая сторонников. В итоге митинг закончился точечными задержаниями. Из отдела полиции Соболь попыталась убежать. Далеко не удалось. Активистку стражи порядка вернули в отдел для составления протокола.

Поведение соратницы Навального 14 июля на встрече с прессой председатель Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов назвал давлением на избирательный процесс.

«Она в сетях заявляла, что к ней предвзято относятся… И через соцсети она давит на избирательные комиссии», — сказал глава МГИК, при этом, добавив, что члены комиссии «ей простили 250 подписей», где были незначительные исправления.

Несанкционированные митинги у зданий окружных избиркомов и здания городской комиссии обернулись для незарегистрированных кандидатов и для Соболь в частности возбуждением уголовного дела. Следственный комитет 24 июля классифицировал действия активистов по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» (ст. 141 УК РФ). В четверг Соболь вызвали допрос, о чем она сообщила в Twitter.