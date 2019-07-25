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13:10   25 Июля 2019
Россия

Кабмин выделит более четырех миллиардов рублей на доплаты к пенсиям

Кабмин выделит более четырех миллиардов рублей на доплаты к пенсиям

Правительство выделит более четырех миллиардов рублей на соцдоплаты к пенсиям, чтобы довести их до уровня прожиточного минимума в регионе. Таким образом удастся поднять общий доход более 445 тысяч неработающих пенсионеров. Об этом 25 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правительства Дмитрия Медведева. 

В четверг на заседании правительства Медведев заявил, что кабмин выделяет деньги на дополнительные выплаты. 

«Мы направляем дополнительные 4 миллиарда 300 миллионов рублей в 13 субъектов на выплаты региональных социальных доплат к пенсии неработающих пенсионеров», — заявил премьер-министр. 

Медведев добавил, что размер доплат зависит от уровня прожиточного минимума в регионе. Он напомнил, что в этом году средний прожиточный минимум составил 8 846 рублей по стране. 

«Если региональный уровень прожиточного минимума для пенсионера ниже общероссийского, то он получает федеральную социальную доплату к пенсии, таким образом, доход пожилых людей увеличивается до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе», — объяснил глава правительства. 

Глава кабмина также заявил, что уровень прожиточного минимума для пенсионеров в 13-ти регионах выше общероссийского. Это связано с тем, что жизнь там дороже, на лекарства и продукты уходит больше денег, уточнил он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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