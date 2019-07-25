Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что семья ждала звонка от него на день рождения матери 24 июля, однако он не позвонил. Последний раз бывший агент связывался с родными в мае.

Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 25 июля. Ранее племянница Скрипаля сообщала, что с момента инцидента в британском Солсбери дядя звонил ей всего два раза — в апреле и в мае. При этом в последний раз Скрипаль не дозвонился и оставил сообщение на автоответчике. Тогда он сообщил, что с ним все в порядке.

Виктория заявила, что передала записи разговоров в Следственный комитет. По ее словам, матери Скрипаля Елене Яковлевне 24 июля исполнился 91 год.

«Вчера ждали, что позвонит, поздравит мать с днем рождения, но нет, не звонил», — подчеркнула Скрипаль.

Напомним, Великобритания обвиняет Россию в отравлении Скрипаля и его дочери нервно паралитическим веществом, якобы созданным в России. Москва категорически отвергла эти утверждения, заявив, что программ разработки такого вещества не было ни в СССР, ни в РФ.