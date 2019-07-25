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13:19   25 Июля 2019
Россия

Генпрокуратура выяснила, как Ходорковский украл акции ЮКОСа

Генпрокуратура выяснила, как Ходорковский украл акции ЮКОСа

Генпрокуратура расследует хищение акций ЮКОСа в ходе приватизации и легализации похищенного имущества и полученных от его продажи денег. Об этом сообщил официальный представитель ГП РФ Александр Куренной.

Он отметил, что «третье дело ЮКОСа» — это уголовное дело против экс-владельцев, руководителей и работников компании по факту хищения нефти и легализации похищенного имущества и полученных от его реализации денег. Сюда же включено дело в отношении Михаила Ходорковского и других лиц о легализации похищенных ими у государства в 1995–2003 годах акций ЮКОСа и денежных средств нефтяной компании в общем размере более шести миллиардов долларов.

Генпрокуратура выяснила, как Ходорковский украл акции ЮКОСа

Напомним, «первое дело ЮКОСа» получило ход в 2003 году, когда Ходорковского и его делового партнера Платона Лебедева признали виновными в хищениях денег у государства, мошенничестве, хищении ценного сырья апатитового концентрата в крупных размерах и в уклонении от уплаты налогов. 

В 2009 годы было заведено «второе дело ЮКОСа» — о хищении акций «дочек» нефтяной компании на сумму более 890 миллиардов рублей с последующей легализацией части этих денег.

В результате Ходорковский отбывал наказание в течение десяти лет, а Лебедев — 10,5 лет. 

Генпрокуратура выяснила, как Ходорковский украл акции ЮКОСа

Ранее телеканал НТВ выпустил расследование «Кровавая империя Михаила Ходорковского», в ходе которого выяснилось, что опальный олигарх сейчас проживает в Британии, а его бывшие партнеры по ЮКОСу Леонид Невзлин, Михаил Брудно и Владимир Дубов – в Израиле.

Также выяснилось, что Ходорковский контактирует с блогером Алексеем Навальным через супруга юриста «ФБК» Любови Соболь Сергея Мохова. 

Кроме того, летом 2018 года выяснилось, что российский олигарх замешан в истории с гибелью российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко в ЦАР.  ФАН выпустило расследование, в котором пришло к выводу, что представители СМИ погибли по вине возглавляемого Ходорковским Центра управления расследованиями (ЦУР). 

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Автор: Виктория Разумовская
#генпрокуратура #мошенничество #ходорковский #юкос

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