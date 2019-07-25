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12:42   25 Июля 2019
Россия

Путин дал две недели на выплату компенсаций пострадавшим от паводка

Путин дал две недели на выплату компенсаций пострадавшим от паводка

Российский лидер Владимир Путин поручил до 10 августа осуществить все выплаты пострадавшим в результате наводнения в Иркутской области. Соответствующий перечень с данным поручением опубликован 25 июля на сайте Кремля. 

Так, до 1 августа кабмин обязан сформировать список пострадавших от паводка россиян, а до 10 августа выплатить им денежные компенсации в полном размере. 

Ранее президент Путин приехал в Иркутскую область и выслушал жалобы жителей, пострадавших в результате стихийного бедствия. Глава государства назвал неразберихой проблемы с организацией помощи. 

Во время совещания президент раскритиковал чиновников, которые должны были ликвидировать последствия наводнения. Он заявил, что информирование граждан, а также возведение жилья и восстановление инфраструктуры организованы плохо. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #паводок #общество #иркутская область #наводнение

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