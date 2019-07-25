Путин дал две недели на выплату компенсаций пострадавшим от паводка

Российский лидер Владимир Путин поручил до 10 августа осуществить все выплаты пострадавшим в результате наводнения в Иркутской области. Соответствующий перечень с данным поручением опубликован 25 июля на сайте Кремля.

Так, до 1 августа кабмин обязан сформировать список пострадавших от паводка россиян, а до 10 августа выплатить им денежные компенсации в полном размере.

Ранее президент Путин приехал в Иркутскую область и выслушал жалобы жителей, пострадавших в результате стихийного бедствия. Глава государства назвал неразберихой проблемы с организацией помощи.

Во время совещания президент раскритиковал чиновников, которые должны были ликвидировать последствия наводнения. Он заявил, что информирование граждан, а также возведение жилья и восстановление инфраструктуры организованы плохо.