Нацисты, лесбиянки и Петр Первый не смогли завлечь петербуржцев на унылый митинг оппозиции

Петербургские либералы попытались провести в Северной столице оппозиционный митинг, аналогичный прошедшему 20 июля на проспекте Сахарова в Москве — затея провалилась, на мероприятие к площади Ленина явились чуть более двух тысяч человек.

Популярность митинга у петербуржцев оказалось невысокой несмотря на то, что в протестной акции участвовали некоторые известные оппозиционные политики петербургского Законодательного собрания: например, депутат Максим Резник и его соратник, а в прошлом и однопартиец — «яблочник» Борис Вишневский. Также на акцию явился кандидат в губернаторы Петербурга от КПРФ Владимир Бортко, которого не смутила чуждая партийному коммунисту либеральная повестка митинга, сообщают Nation News.

Петербургский активист Красимир Врански словно «по сценарию» предыдущего московского митинга обратился к работающим на мероприятии сотрудникам полиции с провокационным обвинением в «службе режиму». После этого толпа стала скандировать оскорбления в адрес полицейских: подобно своим московским коллегам, полиция Петербурга сохраняла спокойствие и вежливо пропускала желающих за ограждение — громких задержаний не случилось.

Сообщается, что среди митингующих журналисты заметили людей с украинскими флагами, как и в столице. Также в толпе ходили актеры в образах Ленина, Сталина и Петра I, а вокруг площади на эвакуаторе разъезжал броневик. Всего 2200 человек вышли в Петербурге на площадь Ленина — это в шесть раз меньше, чем в столице. Напомним число пришедших на московский митинг граждан составило 20 тысяч по версии оппозиции и 12 тысяч человек согласно данным МВД. Сообщалось, что митинг в поддержку не попавших в Мосгордуму экс-кандидатов собрал менее 0,1% населения Москвы, при этом на протестную акцию оппозиционеры не пустили некоторые СМИ.

Ранее сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич сообщил, что оппозиционные митинги регламентируют люди, которые занимаются дискредитацией России на Украине и в Грузии. Сенатор уверен, что присутствие на митинге за кандидатов в Мосгордуму украинской и грузинской повестки «нормальный человек не поймет», а либеральная оппозиция не понимает менталитета российских граждан.