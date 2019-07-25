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12:50   25 Июля 2019
Россия

Путин распорядился создать рабочую группу для борьбы с незаконными вырубками леса

Путин распорядился создать рабочую группу для борьбы с незаконными вырубками леса

Кабинет министров должен до 1 сентября создать рабочую группу для борьбы с незаконными вырубками леса с применением космических технологий. Российское правительство для этих целей должно привлечь представителей правоохранительных органов и ФТС России.

В поручении президента по итогам совещания о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области говорится, что рабочая группа должна обеспечить мониторинг лесопользования, выявления и пресечения незаконных рубок, в том числе с использованием системы ГЛОНАСС и космической съемки.

Совещание состоялось 19 июля, документ был обнародован на сайте Кремля в четверг.

Путин также дал распоряжение своей администрации до 30 декабря на заседании Госсовета рассмотреть вопросы лесопользования, в том числе меры по пресечению нарушений в данной сфере.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #политика #кабмин #глонасс #вырубка лесов

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