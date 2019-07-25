Матвиенко убеждена, что против России развязана грубая информационная война

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в разгаре грубая информационная война против России. Запад постоянно выпускает фейки.

Речь об этом зашла на пресс-конференции в четверг, 25 июля.

«Против России развязана грубая информационная война с производством фейков», — подчеркнула Матвиенко.

Кроме того, она отметила, что саму Россию «никто не может упрекнуть в создании фейковых новостей». По словам спикера, на Западе боятся услышать другую точку зрения.