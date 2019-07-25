Матвиенко считает, что отношения РФ и Украины могут улучшиться

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко видит основания для улучшения отношений РФ и Украины после выборов в Верховную раду. Об этом 25 июля сообщает РИА Новости.

В четверг спикер Совфеда выступила на пресс-конференции, где озвучила прогноз по поводу отношений России и Украины.

По словам Матвиенко, у России есть все основания для оптимизма, но не более, ведь пока нет программы действий украинского правительства.

«И ждем, возможно, такую программу с формированием нового кабинета, нового правительства, и формирование какой-то понятной, ограненной политики, которую будет проводить нынешняя власть, которой украинцы оказали такую поддержку», — сказала она.

Ранее руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выразил уверенность, что Россия и Украина могут и должны договориться.