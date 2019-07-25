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12:29   25 Июля 2019
Россия

Матвиенко считает, что отношения РФ и Украины могут улучшиться

Матвиенко считает, что отношения РФ и Украины могут улучшиться

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко видит основания для улучшения отношений РФ и Украины после выборов в Верховную раду. Об этом 25 июля сообщает РИА Новости.

В четверг спикер Совфеда выступила на пресс-конференции, где озвучила прогноз по поводу отношений России и Украины. 

По словам Матвиенко, у России есть все основания для оптимизма, но не более, ведь пока нет программы действий украинского правительства. 

«И ждем, возможно, такую программу с формированием нового кабинета, нового правительства, и формирование какой-то понятной, ограненной политики, которую будет проводить нынешняя власть, которой украинцы оказали такую поддержку», — сказала она.

Ранее руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выразил уверенность, что Россия и Украина могут и должны договориться. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество #матвинеко

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