Путин поручил контролировать вырубку леса используя «ГЛОНАСС»

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству собрать рабочую группу для спутникового мониторинга нарушений, допущенных при вырубке лесов.

«Правительству РФ… обеспечить создание рабочей группы с участием представителей правоохранительных органов и ФТС России с целью обеспечения мониторинга лесопользования, выявления и пресечения нарушений, прежде всего незаконных рубок и вывоза леса, в том числе с использованием системы «ГЛОНАСС», космической съемки и иных технических средств», — сообщается на сайте Кремля.

Поручение президента к правительству опубликовано по результатам совещания на тему ликвидации последствий июньского наводнения в Иркутсткой области. Распоряжение главы государства должно быть выполнено до сентября, ответственным назначен глава Кабмина Дмитрий Медведев.

Ранее в четверг, 25 июля, Путин поручил правительству рассмотреть вопрос открытия новых производств в городе Тулун Иркутской области, чтобы расширить экономический профиль региона и создать новые рабочие места. В конце июня город пострадал от наводнения в Приангарье — на восстановление домов и учреждений из федерального бюджета было направлено более 14 миллиардов рублей.