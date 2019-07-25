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12:24   25 Июля 2019
Россия

Путин поручил контролировать вырубку леса используя «ГЛОНАСС»

Путин поручил контролировать вырубку леса используя «ГЛОНАСС»

Президент РФ Владимир Путин поручил  правительству собрать рабочую группу  для спутникового мониторинга нарушений, допущенных при вырубке лесов.

«Правительству РФ… обеспечить создание рабочей группы с участием представителей правоохранительных органов и ФТС России с целью обеспечения мониторинга лесопользования, выявления и пресечения нарушений, прежде всего незаконных рубок и вывоза леса, в том числе с использованием системы «ГЛОНАСС», космической съемки и иных технических средств», — сообщается на сайте Кремля.

Поручение президента к правительству опубликовано по результатам совещания на тему ликвидации последствий июньского наводнения в Иркутсткой области. Распоряжение главы государства должно быть выполнено до сентября, ответственным назначен глава Кабмина Дмитрий Медведев.

Путин поручил контролировать вырубку леса используя «ГЛОНАСС»

Ранее в четверг, 25 июля, Путин поручил правительству рассмотреть вопрос открытия новых производств в городе Тулун Иркутской области, чтобы расширить экономический профиль региона и создать новые рабочие места. В конце июня город пострадал от наводнения в Приангарье — на восстановление домов и учреждений из федерального бюджета было направлено более 14 миллиардов рублей.

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Автор: Тимофей Булочкин
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