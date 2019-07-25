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12:20   25 Июля 2019
Россия

Путин пригласил детей из пострадавших от паводка регионов на парад ВМФ в Петербурге

Путин пригласил детей из пострадавших от паводка регионов на парад ВМФ в Петербурге

Российский лидер Владимир Путин пригласил пострадавших детей от паводка в Иркутской области на военно-морской парад в Петербурге.

В Кремле на встрече с семьями, пострадавшими от наводнения, президент отметил, что детям, особенно мальчикам, будет интересно слетать в Петербург, познакомиться с Северной столицей и стать свидетелями военно-морского парада. Путин добавил, что ожидается красивое и яркое зрелище, которое должно всем понравится.

В последнее воскресенье июля в России проходит День Военно-морского флота. В Петербурге и Кронштадте пройдет парад, в котором примут участие 40 кораблей и катеров, в том числе из новых проектов.

Во время паводка в Иркутской области, который произошел в июне, погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести.

Наводнение подтопило 107 населенных пунктов, затронув порядка 11 тысяч жилых домов, пострадали почти 39 тысяч жителей.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #общество #иркутская область #наводнение #день вмф

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