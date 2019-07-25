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11:56   25 Июля 2019
Россия

Путин поручил оценить ущерб подсобным хозяйствам в Приангарье

Путин поручил оценить ущерб подсобным хозяйствам в Приангарье

Российский лидер Владимир Путин поручил оценить ущерб подсобным хозяйствам жителей пострадавших от наводнения районов Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в четверг, 25 июля.

Глава государства потребовал от правительства решить проблему с ущербом, нанесенным личным подсобным хозяйствам. Речь идет, в том числе, об утрате урожая, скота и птицы. До 1 августа 2019 года Кабмину необходимо определиться с решением о возмещении ущерба.

Также Путин выделил две недели на все выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области.  Кроме того, президент поручил до 1 сентября оценить ущерб от паводка, нанесенный жилью и инфраструктуре.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #паводок #ущерб #иркутская область

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